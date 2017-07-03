Bir süredir varlığı konuşulan G6 Mini lakaplı cihazın ismi ve diğer teknik detayları basında yer buldu. İşte LG Q6 ve muhtemel özellikleri!



Varlığından ilk kez nisan ayında bahsedilen, G6'nın küçük kardeşi rolü oynayan LG Q6'nın, yeni bir takım detayları evleaks tarafından basına sızdırıldı. Geliştirmenin sonuna doğru yaklaşan LG, telefona birtakım sertifikalar da almaya başlamış. M700 model numarası ile çıkış yapması beklenen cihazın boyutları ise çok “mini” değil.



Evleaks'e göre telefonun ekranı 5.4 inç olacak. Bunun yanında abisinin 18:9'luk yeni moda oranını da koruyacak olan telefonun, %80'in biraz altında bir ekran – gövde oranı sunacağı düşünülüyor.



Abisinden teknik olarak da biraz aşağıda olması beklenen Q6'nın G6'dan farklı olarak tek kamerayla gelmesi ve 3 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonda Snapdragon 821'in kullanılması muhtemel olsa da konuyla ilgili bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Detayların netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.















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