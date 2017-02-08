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lg g6'nın yeni görüntüleri sızdırıldı

LG G6'NIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Bu ayın sonunda resmen tanıtılacak LG G6'nın yeni görüntüleri sızdırıldı. Basın için hazırlanan bu görüntülerde telefonun tasarımı net bir şekilde görülüyor.

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:47
Puan Ver : Lg G6'nın Yeni Görüntüleri Sızdırıldı(5/10)7


Bu ayın sonunda resmen tanıtılacak LG G6'nın yeni görüntüleri sızdırıldı. Basın için hazırlanan bu görüntülerde telefonun tasarımı net bir şekilde görülüyor.



Bildiğiniz gibi LG, yeni amiral gemisi LG G6'yı MWC 2017'de resmen tanıtacak. 26 Şubat'ta düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak G6 için bekleyiş sürerken, telefonun tasarımını net bir şekilde ortaya koyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha önce sızdırılan görüntüler telefonun sadece belli kısımlarını gösterirken, sızdırılan bu yeni görüntülerde LG G6'nın tamamı görülebiliyor.



Basın için hazırlanan bu yeni görüntüler, G6'nın son derece ince, metal bir çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca yine bu görüntülerden yola çıkarak, LG'nin yeni amiral gemisinde 3.5mm ses jack'ini tutarken buna bir de USB Type C girişi eklediği anlaşılıyor. Telefonun arka yüzünde ise çift kamera ve çift LED flash yer alıyor. Bir önceki modelde olduğu gibi G6'da da parmak izi sensörü telefonun arka kısmında yer alacak. Son olarak telefonun gri ve siyah olmak üzere en az iki renk seçeneğine sahip olacağı da kesinleşmiş oldu.



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