Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni amiral gemisini tanıttı. Daha öncesinde pek çok sızıntısı ortaya çıkan telefon Mobil Dünya Kongresi'nde resmen tanıtıldı. Detaylar haberimizde.



Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni amiral gemisini tanıttı. Daha öncesinde pek çok sızıntısı ortaya çıkan telefon Mobil Dünya Kongresi'nde resmen tanıtıldı. Detaylar haberimizde.



LG uzun zamandır üzerinde çalıştığı akıllı telefonu G6'yı resmi olarak tanıttı. Mobil Dünya Kongresi'nde birkaç saat önce resmiyet kazanan cihaz firmanın yeni amiral gemisi olarak öne çıkıyor.



Sızan görüntüler ile birebir aynı olan cihaz, 18:9 ekran oranına sahip. Çok ince çerçeveler ile gelen G6, şimdiye adar ki en iyi ekran kasa oranlarından birisine sahip. 2880×1440 ekran çözünürlüğüe sahip 5.7” FullVision ekran, oldukça gerçekçi renkler sunmak için tasarlanmış. Dolby Vision ve HDR 10 teknlojilerini de destekleyen panel, çok daha gerçekçi renkler sunuyor.











Snapdragon 821 ile gelen telefon 4 GB RAM,32 GB dahili hafıza gibi özelliklere de sahip. Kasa olarak ise Güney Koreliler cam ve metali tercih etmiş. 4 köşesi de yuvarlak olan telefonunun üç farklı renk seçeceği bulunuyor. Mistik Beyaz, Astro Siyah ve Buz Platin adını taşıyan renkler, kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.



Cihaz kutusundan Android'in en güncel sürümü olan 7.1 ile çıkıyor. LG tarafından geliştirilen özel arayüz aynı zamanda Google Assistant desteğine de sahip.



LG'nin yeni amiral gemisi G6'nın teknik özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.



İşlemci:Qualcomm Snapdragon 821



Ekran:5,7 inç 18: 9 2880 x 1440 piksel çözünürlük, 564 ppi



İşletim sistemi:Android 7.0 Nougat



RAM:4 GB LPDDR4



Depolama alanı:32 GB dahili hafıza (microSD kart desteği)



Kameralar:13 megapiksel geniş açılı f2.4/125 derecelik ve 13 megapiksellik standart f1.8/71 derecelik çift arka kamera. 5 megapiksel geniş açılı f2.2/100 derecelik ön kamera



Kablosuz teknolojisi:802.11 a/b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 4.2 BLE, NFC



Suya dayanıklılık:IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi



Pil:Quick Charge 3.0 ve kablosuz şarj (US) teknolojisi ile 3.300 mAh pil



Boyutlar:148.9 x 71.9 x 7.9 mm ve 163 gram



Renkler:Buz Platin / Mistik Beyaz / Astro Siyah



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