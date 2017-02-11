Zte Android Wear'lı İlk Akıllı Saatini Tanıtacak
Apple, Hoparlöre Dönüştürülebilen Kulaklık Patentini Satın Aldı
Karşınızda Renault Trezor
Lg G6 Özellikleri Yavaş Yavaş Belli Oluyor
Moto G5 Plus Özellikleri Sızdı! İşte Detaylar!
Playground Games ‘Den Açık Dünya Oyun Geliyor
Bu Sürücüsüz Otobüs 3D Yazıcıdan Çıktı
Bilim Adamları Yeni Bir Hücre Keşfetti!
Kobi'lere Vergi İndiriminin Ayrıntıları Belli Oldu
Aziz Yıldırım Harekete Geçti!
Tsk 1 Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını...
Başbakan Yıldırım: Tuzaklara Dikkat
2 Çocuk Annesi New York'u Salladı!
İngiltere'de Sahile Vuran Çantalardan Kokain Çıktı
Dere Yatağından Tonlarca Esrar Çıktı!
İstanbul'da Dev Operasyon
Ysk Referandum İçin Toplandı
Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?
Nuri Sesigüzel'den Kötü Haber
Darbeci Pilot, Annesinin Evinde Yakalandı

lg g6 özellikleri yavaş yavaş belli oluyor

LG G6 ÖZELLİKLERİ YAVAŞ YAVAŞ BELLİ OLUYOR

LG yeni amiral gemisi LG 6 için çalışmalarına devam ederken cihazın nasıl olacağı hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Tarih : 11 Şubat 2017, 13:08
Puan Ver : Lg G6 Özellikleri Yavaş Yavaş Belli Oluyor(8/10)6


LG yeni amiral gemisi LG 6 için çalışmalarına devam ederken cihazın nasıl olacağı hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.



Güney Koreli teknoloji devi LGyeni telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz bir önceki cihazın modüler tasarımı bir kenara bırakarak klasik bir akıllı telefon halini alacak. Modüler yapının karışık yapısı nedeniyle rakamlarının düşmesinde etkili rol oynadığı düşünülüyor. Bunun dışında kasasının camdan oluşturulabileceği iddia edilirken farklı iddialar ise şirketin daha parlak bir telefon sunmak adına iPhone 7 jet blackbenzeri bir model de alternatif olarak sürebileceği belirtiliyor.



Cihaz teknik özellikleri ile de çok üstün özelliklere sahip olacak. Kamerası LG V20gibi çift kamera olması beklenirken 16 Megapikselolması ihtimaller arasında. USB Type-C portunasahip olacak ve selefi gibi minimum 32 GB arttırılabilir dahili depolama alanı ile alıcı kovalayacak. Ayrıca söz konusu cihaz 6 veya 8 GB RAMile çok daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. Cevabı bilinmeyen önemli bir soru ise yeni cihaz ile Apple Pay ve Samsung Paygibi bir mobil ödeme sistemini getirip getirmeyeceği.



Sony E serisi projektörlerini tanıttı








Etiketler: Lg  G6  Özellikleri  Yavaş  Yavaş  Belli  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER