LG yeni amiral gemisi LG 6 için çalışmalarına devam ederken cihazın nasıl olacağı hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.



LG yeni amiral gemisi LG 6 için çalışmalarına devam ederken cihazın nasıl olacağı hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.



Güney Koreli teknoloji devi LGyeni telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz bir önceki cihazın modüler tasarımı bir kenara bırakarak klasik bir akıllı telefon halini alacak. Modüler yapının karışık yapısı nedeniyle rakamlarının düşmesinde etkili rol oynadığı düşünülüyor. Bunun dışında kasasının camdan oluşturulabileceği iddia edilirken farklı iddialar ise şirketin daha parlak bir telefon sunmak adına iPhone 7 jet blackbenzeri bir model de alternatif olarak sürebileceği belirtiliyor.



Cihaz teknik özellikleri ile de çok üstün özelliklere sahip olacak. Kamerası LG V20gibi çift kamera olması beklenirken 16 Megapikselolması ihtimaller arasında. USB Type-C portunasahip olacak ve selefi gibi minimum 32 GB arttırılabilir dahili depolama alanı ile alıcı kovalayacak. Ayrıca söz konusu cihaz 6 veya 8 GB RAMile çok daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. Cevabı bilinmeyen önemli bir soru ise yeni cihaz ile Apple Pay ve Samsung Paygibi bir mobil ödeme sistemini getirip getirmeyeceği.



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