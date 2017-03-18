

LG'nin geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni amiral gemisi modeli LG G6 ülkemizde ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar.



Bu ayın başlarında sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde bir çok yeni model su yüzüne çıktı. Bu modeller arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de LG'nin yeni amiral gemisi modeli G6'ydı. LG G6geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de satışa sunuldu. İlk gününde 20.000'lik satış rakamını geride bırakan G6, bundan önceki süreçte de 40.000'den fazla ön sipariş almıştı.



Peki Güney Kore'de raflardaki yerini alanLG G6ülkemizde ne zaman satışa sunulacak. Bu konu hakkında henüz net bir açıklama olmasa da, LG'nin önceliği Amerika'ya verdiğini biliyoruz. Yani LG G6, Avrupa'dan önce Amerika'da satışa sunulacak.



Peki G6, yeni kıtada ne zaman satışa sunulacak? Bu konu hakkında bazı spekülasyonlar olsa da genel kanı telefonun 7 Nisan'da raflardaki yerini alacağı yönünde. Zira geçtiğimiz günlerde Amerika'da faaliyet gösteren bazı perakendeciler sevkiyat tarihi olarak 7 Nisan'ı işaret etmişti. Amerika'daki perakendecilerin ardından bugün de Kanadalı perakende şirketleri aynı tarihi işaret etti. Dolayısıyla LG G6'nın Amerika çıkışının 7 Nisan olması kesin gibi görünüyor.



Peki bu cihaz Avrupa'ya dolayısıyla da ülkemize ne zaman gelecek. Bu konuda çeşitli söylentiler olsa da resmi bir açıklama bulunmuyor. Genel tahminler ise LG G6'nın Galaxy S8ile hemen hemen aynı tarihler arasında satışa sunulacağı yönünde. Yani 20 Nisan'dan sonra. Bakalım LG G6, Galaxy S8ile aynı anda satışa sunulduğunda beklenileni verebilecek mi?



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