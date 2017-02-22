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lg g6 lite geekbench'te göründü

LG G6 LİTE GEEKBENCH'TE GÖRÜNDÜ

Bugün ortaya çıkan bir sızıntı, LG'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı tek telefonun LG G6 olmadığını ortaya koydu. İşte LG G6 Lite hakkındaki detaylar.

Tarih : 22 Şubat 2017, 09:53
Puan Ver : Lg G6 Lite Geekbench'te Göründü(7/10)9


Bugün ortaya çıkan bir sızıntı, LG'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı tek telefonun LG G6 olmadığını ortaya koydu. İşte LG G6 Lite hakkındaki detaylar.



Yaklaşık olarak 10 gün sonra start alacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tüm dikkatler LGstandında olacak. Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisi telefonu LG G6'yı ilk defa Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkartacak. Bunun yanı sıra LG'nin bir başka model daha tanıtacağı da ortaya çıktı. Geekbench'te ortaya çıkan bu modelinLG G6 Liteolacağına kesin gözüyle bakılıyor.



LG G6 Litehakkında daha önce de çeşitli sızıntılar ve söylentilerle karşılaşmıştık. Bazı kesimler bu modelin bölgelere göre farklı isimlerle satışa sunulabileceğini iddia etmişti. Örneğin Avrupa'da LG G6 Liteolarak satışa sunulan bir modeli, Amerika'da ufak değişikliklerleLG G6 Compactismi altında raflardaki yerini alacaktı.



Tabi bunların hepsi içi doldurulamayan boş söylentilerden ileri gidemedi. Geçtiğimiz gün Geekbenchtestinde ortaya çıkan iki farklı LGtelefonu, LG G6 Litesöylentilerini kuvvetlendirdi. Ortaya çıkan Geekbenchlistesine aşağıdan göz atabilirsiniz.



 



Genel kanı bu telefonlardan birisinin LG G6 Liteya da LG G6 Compactolabileceği yönünde. Diğer modelin ise 6GB RAM desteğine sahip farklı birLG G6varyasyonu olduğu düşünülüyor. Bilindiği üzere LG G6ile ilgili ortaya çıkan son sızıntılarda telefonun 4GB RAM'e sahip olduğu ileri sürülmüştü. Buna rağmen geçmiş dönemlerde ortaya atılan bazı iddialarda, LG G6'nın Amerika vb. bölgelerde 6GB RAM'e sahip farklı bir varyasyonunun satışa sunulacağı belirtiliyordu.



Bu iddiaları göz önüne aldığımızda, sızıntıdaki telefonlardan birisinin LG G6'nın 6GB RAM'e sahip olan versiyonu olduğunu düşünebiliriz. Ya da beyin fırtınası yapmayı bırakıp, 10 gün sonra başlayacak olan MWC'yi beklemek en doğrusu olacaktır.



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Etiketler: Lg  G6  Lite  Geekbench  Te  Göründü    haber

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