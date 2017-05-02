LG, kullanıcılara yeni nesil bir akıllı telefonun nasıl görünmesi gerektiğini LG G6 ile göstermek istiyor. Büyük bir ekran ile karşımıza çıkan LG G6'ya yakından bakıyoruz.



LG, kullanıcılara yeni nesil bir akıllı telefonun nasıl görünmesi gerektiğini LG G6 ile göstermek istiyor. Büyük bir ekran ile karşımıza çıkan LG G6'ya yakından bakıyoruz.



Tam LG G5'e alıştık derken, LG G6 ile tanıştık. 5.7'lik bir ekran ile karşımıza çıkan LG G6, LG'nin gelecekteki vizyonun izlerini üzerinde taşıyor. 16:9 ekran formatı yerine 18:9 ekran formatını kullanan LG G6, kullanıcılara Galaxy S7 Edge formatında çok daha büyük bir ekran sunması ile ilgi çekiyor. Çerçeveyi minimuma indirgeyen ve bu sayede ekran boyutunu büyüten LG G6, aynı zamanda da başarılı bir ergonomi sunuyor.



Öyle ki, LG G6 ele çok iyi oturuyor. Tek el ile rahat bir kullanım sunan G6, yanlışlıkla ekrana değen avuç içini de algılayabiliyor. Bu esasında önemli bir özellik. Çünkü ince uzun telefonlarda çoğu zaman avuç içi ekrana değebiliyor. Bu da ister istemez bir işlemin çağrılmasına neden oluyor. LG G6, avuç içini algılıyor ve telefonda istenmeyen bir işlemin yapılmamasını sağlıyor.



Ekran formatının 18:9 olması resim kalitesine ekstra bir avantaj sağlamıyor. Buna karşın 2880x1440 piksel çözünürlüğü ve 565 ppi piksel yoğunluk değeri ile çok keskin görüntüler oluşturabiliyor. Bu da onu rakiplerle kıyasla bir adım öne taşıyor. Ne yazık ki ekranın parlaklık değeri 549 Candela civarında. Bu değere baktığımızda LG G5, 812 Candela'lık parlaklık değeri ile daha parlak olduğunu söylemek mümkün. Benzer bir durum kontrast değeri için de geçerli. Buna karşın ekranın renk derinliği oldukça başarılı. LG G6, çok keskin ve renk doğruluğu yüksek görüntüler oluşturabiliyor.



Ekranın bu özelliği, 18:9 formatı ile birleştiğinde, film ve oyun keyfi bir üst basamağa taşınıyor.



Tasarım



LG G6, arka yüzeyde Aluminyum yerine Cam kullanıyor. İnce uzun olması ve bir kamera çıkıntısına sahip olmaması ona klas bir görünüm katıyor. Ele aldığınızda zaten kalite farkını hemen anlıyorsunuz. LG G5 de aldığınız o ucuz his bu üründe yer almıyor.



Home tuşu ürünün arkasında yer alıyor. Bu tuş aynı zamanda da bir parmak izi sensoru görevini de görüyor. Ön ve arka yüzey tamamen cam ile kaplı. Sadece hoparlör ve kameraların bulunduğu bölüm kendisini camdan ayırıyor. Kullanılan metal çerçeve yuvarlatılmış. Ürünün sağ tarafında ise Nano SIM ve microSD kart yuvaları yer alıyor. Arka yüzey sabit ve bundan dolayı da pil değiştirilemiyor. Bu da LG G6'yı toz ve suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.



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