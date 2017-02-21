LG'nin 26 Şubat'ta resmi olarak tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli LG G6 için yeni görseller sızdırıldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



LG'nin 26 Şubat'ta resmi olarak tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli LG G6 için yeni görseller sızdırıldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



LG'nin yeni amiral gemisi modeliLG G6, 26 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacak. Geçtiğimiz sene modüler bir tasarıma yönelen LG, bu sene ise tam tersi bir hamleyle karşımıza çıkacak.



Şimdiye kadarLG G6'nınhakkında birçok söylenti ve iddia ile karşılaştık. Telefonun tanıtılmasına sayılı günler kala bu söylentilerin büyük bir çoğunluğu da öyle ya da böyle kesinlik kazanmış durumda.



LG G6 özelliklerive tasarımı hakkında hemen hemen her türlü bilgiye sahibiz desek, sanırım pek de yanılmış olmayız.



Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi modeli için sızdırılan son görsellerle birlikteLG G6hakkında bilinmeyen pek bir şey de kalmadı. Dilerseniz bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.



G6'yla ilgili söylentileri kaçıranlar için kısa bir özet geçelim. Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi modeli kalbinde Qualcommtarafından üretilen Snapdragon 821yonga setini taşıyacak. 4GB RAM bulunan cihazın dahili depolama alanı ise 32 GB. Tamamen tümleşik bir yapıyla karşımıza çıkacak olan G6, 3200 mAh gücündeki sabit (yani çıkarılmayan) bataryadan beslenecek.



2880×1440 piksellik 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek olan cihazın en öne çıkan özelliği ise toza ve suya karşı dayanıklı olması.



Az önce de belirttiğimiz gibi G626 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacak. Telefonun Mart ayının ilk haftasında satışta olması bekleniyor.



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