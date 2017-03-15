

Geçtiğimiz gün Güney Kore'de satışa sunulan LG G6, selefi LG G5'e oranla daha iyi bir başlangıca imza attı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Güney Kore'nin önde gelen teknoloji devlerinden LG, yeni amiral gemisi modelini geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde tüm dünyaya tanıtmıştı. LG G6 özelliklerive tasarımıyla fuara katılan ziyaretçilerin de ilgisini çekmeyi başarmış ve Mobil Dünya Kongresi'nin en çok konuşulan cihazlarından biri olmuştu.



LG, yeni amiral gemisi modeli G6'yı geçtiğimiz gün ana vatanı Güney Kore'de satışa sundu.LG G6ilk gününde 20.000'in üzerinde satarak, selefi G5'i geride bıraktı. Geçtiğimiz sene satışa sunulan LG G5, ilk gününde 15.000'lik satış rakamını aşmayı başarmış fakat beklentilerin gerisinde kalmıştı.



Bu aradaLG G6'nın ilk günlük satış rakamlarının yanı sıra, 40.000'den fazla ön sipariş aldığını da hatırlatalım. LG'nin ülkesine özel olarak hazırladığı ön sipariş paketi çeşitli hediyeler de içeriyordu. 800 dolardan satılan bu ön sipariş paketinin içerisinde fiyatları toplamı 300 doları aşan çeşitli hediyeler mevcuttu.



Yani kısaca özetlemek gerekirse, LG G6'nın ilk gününde 60.000 civarında sattığını söylemek pek de yanlış olmaz. Bu belki biriPhoneya daSamsungile kıyaslanınca pek de uçuk bir rakam gibi görünmeyebilir. Fakat şunu da belirtmek gerekiyor. Bu rakamlar LG G6'nın sadece Güney Kore'deki satış rakamları. Zira G6, 22 Mart'ta İsrail'de, 28 Mart'ta ise Avustralya'da satışa sunulacak. Bakalım LG'nin yeni amiral gemisi global pazarda nasıl bir performans sergileyecek.



Dauntless için Tanıtım Videosu Paylaşıldı