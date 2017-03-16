

LG'nin önümüzdeki dönemde satışa sunmayı planladığı LG G6'nın Avrupa fiyatı da ortaya çıktı. İşte LG G6 Avrupa fiyatı hakkındaki detaylar.



Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de satışa sunulan LG G6, selefi G5'e oranla daha iyi bir başlangıca imza atmıştı. Ön sipariş sürecinde 40.000'in üzerinde sipariş alan LG G6, ilk gününde ise 20.000 barajını aşmayı başarmıştı.



Peki LG G6'nın diğer bölgelerde satışa sunulması için daha ne kadar bekleyeceğiz? Açıkçası bu konu hakkında şu ana kadar Güney Koreli teknoloji devinden yapılmış net bir açıklama yok. Fakat ortada dolaşan söylentileri göz önüne aldığımızda, LG G6'nın sıradaki durağının Amerika olduğunu söyleyebiliriz.



Amerika,LG'nin en güçlü olduğu pazarlardan birisi. Zira LGburada Appleve Samsung'un ardından en fazla akıllı telefon satan 3. şirket konumunda. Peki LG G6'nın Avrupa'daki kullanıcılarla buluşması ne zaman olacak? Sızıntı dünyasının ünlü ismi Evan Blass'a göre, LG G6'nın Avrupa çıkışı Galaxy S8ile çok yakın bir tarihte gerçekleşecek. Galaxy S8'in 21 Nisan gibi satışa sunulacağını göz önüne aldığımızda LG G6'nın da bu tarihlerde satışa sunulmasını beklemek pek de sürpriz olmayacaktır.



Bir diğer merak edilen konu da tabi ki LG G6 fiyatı. LG G6şimdiden Avrupa'daki bazı perakendeciler tarafından listelenmiş durumda. Telefon için istenen fiyat ise 749 Euro civarlarında. AçıkçasıGalaxy S8'in 799 Euro olduğunu göz önüne alırsak, LG'nin bu fiyattan işinin pek de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Oysa MWC'de dile getirilen fiyat 649 Euro seviyelerindeydi. Yine de bekleyip göreceğiz.



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