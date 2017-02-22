Güney Koreli teknoloji devi LG'nin birkaç hafta sonra Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni amiral gemisi G6 için özel bir video yayınlandı. Videoda Kullanıcı Arayüzü 6.0'ın detayları görünüyor. Videoya haberimizden ulaşabilirsiniz.



Güney Koreli teknoloji devi LG'nin birkaç hafta sonra Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni amiral gemisi G6 için özel bir video yayınlandı. Videoda Kullanıcı Arayüzü 6.0'ın detayları görünüyor. Videoya haberimizden ulaşabilirsiniz.



Güney Kore'nin en önemli teknoloji firmalarından olan LG, sahip olduğu bilgi birikimi ve pazar payıyla dünya devleri arasında yer alıyor. Firma G serisi altında piyasaya sürdüğü amiral gemileri ile en üst seviye deneyimi kullanıcılarına sunuyor. 2016 yılının amiral gemisi G5 istenileni pek de vermemiş olsa da firma G6 için oldukça iddialı duruyor.



Pek çok farklı sızıntıyla ortaya çıkan G6, tasarım anlamında neredeyse tamamen biliniyor. Telefonun sunacağı teknik özelliklerin de az bilinmesine rağmen şimdiye kadar arayüz konusu muammaydı. LG tarafından bugün yayınlanan video ile bu muamma ortadan kalkmış oldu.



Firma resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı 12 saniyelik video cihazın arayüzünü gösterdi. UX 6.0 adını taşıyan arayüz, yeni nesil tasarım anlayışına ve gelişmiş kullanıcı deneyimine sahip. Yayınlanan teaser çok detaylı görüntüler sunmasa da cihazın nasıl bir arayüz sunacağının bir göstergesi niteliğinde.



Ürün tam 10 gün sonra 26 Şubat tarihinden Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongeresi 2017'de özel bir etkinlik ile tanıtılacak. 5.7 inç ekrana sahip olacak olan telefonun ekran kasa oranının sınırları zorlaması bekliyor. Yeni amiral gemisi Cnet'in haberine göre, değiştirilemez batarya ile gelecek. Yekpare kasa tasarımı sayesinde de cihaz su geçirmez tasarıma sahip olacak. IP68 sertifikasına sahip olması beklenen cihaz, LG'nin su geçirmez akıllı telefonu olacak.



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