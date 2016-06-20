LG, yeni nesil telefonu olan G5'in modüler yapısı ile herkesi şaşırtmasını bildi. Fuarların gözdesi olan LG G5'e yakından bakıyoruz.



LG, yeni nesil telefonu olan G5'in modüler yapısı ile herkesi şaşırtmasını bildi. Fuarların gözdesi olan LG G5'e yakından bakıyoruz.



Günümüzün akıllı telefonları gerek donanım birleşenleri gerekse de tasarımları ile birbirlerine çok benziyorlar. Üreticiler yeni bir ürünü piyasaya sürerken, esasında kendilerini tekrarlamaya başladıklarını farkında değiller. Küçük değişikliklerin dışında, yeni ürünlerde pek bir yenilik göze çarpmıyor. Bu da kullanıcıları ister istemez bir hayal kırıklığına sokuyor.



LG işte bu gidişata bir son vermek ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak için akıllı telefonlarda devrimi başlattı. Daha doğrusu kullanıcıların beklentilerini karşılamak için LG G5'i tasarladı.



Tasarım



LG, G5'ın tasarımında geri adım attı. LG G4'de bildiğimiz hafif eğik yapı ve deri kapak yerine, klasik akıllı telefon tasarımı tercih edildi. LG G5'te metal Unibody tasarımı ön plana çıkıyor. Yuvarlatılmış kenarlar yerine keskin kenarlar kullanıldı. 5,3 inç büyüklüğündeki IPS QHD ekran 2560×1440 piksel çözünürlüğü ve 555 ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Bu ekranın bir özelliği, yüksek bir kontrast ve parlaklık değeri ile birlikte keskin ve canlı renkler sunabilmesi.



LG G5'e detaylıca baktığımızda Nexus 5X'e çok fazla benzediği hemen göze çarpıyor. LG G4'de bildiğimiz ve telefonun arka kısmında yer alan güç düğmesi tasarımı, aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu olarak da görev yapıyor. Bu bölümde çok özel bir alüminyum alaşım kullanıldı. İlk görünüşte plastiğe benzeyen bu alaşım, telefonun antenleri yüksek performansta çalışması için özel olarak geliştirildi.



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