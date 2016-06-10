Güney Koreli iki teknoloji devi LG ve Samsung, her alanda sonsuz bir rekabet döngüsü içinde. LG'nin amiral gemisi LG G5 ve Samsung'un en üstünü Galaxy S7 arasındaki savaşlar, pil ömrü boyutuna taşındı.



Güney Koreli iki teknoloji devi LG ve Samsung, her alanda sonsuz bir rekabet döngüsü içinde. LG'nin amiral gemisi LG G5 ve Samsung'un en üstünü Galaxy S7 arasındaki savaşlar, pil ömrü boyutuna taşındı.



Samsung Galaxy S7 ile en büyük rakibi Apple'ın iPhone'una meydan okurken, uzun süredir yükselişini sürdüren G serisi de, G5 ile hem satış rakamlarında zirve noktaya ulaştı hem de eleştirmenlerden tam not aldı.



LG'nin en çok eleştirilen yönü, yüksek pikselli ekran (G3'te bile Quad HD – 2560 X 1440 teknolojisi kullanılmış; bu da aşırı ısınma ve hızlı pil tüketimi sonuçlarına neden olmuştu) tercih etmesine rağmen, nispeten zayıf bataryalardan yararlanması oldu.



Eh Samsung'un sicilinin de, en tepede olduğunu söyleyemeyiz. AMOLED ekranlar, tasarruf dehası olmakla tanınmıyorlar.



Güney Koreli teknoloji devleri, son amiral gemilerinde işi sıkı tutmuş ve gelişmiş ekran teknolojileri, ışığa göre ton ayarlayıp bataryayı korumakta her zamankinden başarılı olmuş. Peki ikiliden hangisi daha üstün?



Cevap sizi biraz şaşırtabilir ama LG G5 bu sefer rakibinden üstün. Karanlık mekanlarda ve standart uygulamalar çalışırken, Samsung Galaxy S7, 12 saatte pilinin yüzde 18'ini tüketirken; LG G5'in tüketimi yalnızca yüzde 5.



Aydınlık ortamda ise rekabet dengeleniyor: Samsung Galaxy S7 yüzde 18 tüketim gerçekleştirirken, LG yine bir adım önde ve yüzde 15 tüketim ile yetiniyor.



İki şirkette, geçmişlerinden ders çıkarmış ama LG çok daha fazla ders çıkarmış ve en çok eleştirilen yönünü aşmayı başarmış.



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