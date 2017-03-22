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lg g4'teki bootloop sorunu lg'nin başını ağrıtacak

LG G4'TEKİ BOOTLOOP SORUNU LG'NİN BAŞINI AĞRITACAK

LG G4 ve V10'da görülen bootloop sorunu LG'nin başını ağrıtacak gibi duruyor. Şirketin bu sorunu gidermek için gerekli adımları atmadığını düşünen bir grup kullanıcı LG'ye tazminat davası açtı.

Tarih : 22 Mart 2017, 10:32
Puan Ver : Lg G4'teki Bootloop Sorunu Lg'nin Başını Ağrıtacak(8/10)7


LG G4 ve V10'da görülen bootloop sorunu LG'nin başını ağrıtacak gibi duruyor. Şirketin bu sorunu gidermek için gerekli adımları atmadığını düşünen bir grup kullanıcı LG'ye tazminat davası açtı.



Hatırlayacağınız gibi LG'nin 2015 yılında çıkardığı LG G4 bootloop sorunuyla boğuşuyordu. Telefonun açılmaması anlamına gelen bootloop sorunu birçok LG G4 kullanıcısını vurdu. LG'de sonunda bu sorunu kabul etti ve bir yıl önce bir açıklama yayınlayarak G4'teki bootloop sorununu doğruladı. Kısa süre sonra bu sorun LG V10'da da görülmeye başlandı. Benzer tasarıma sahip bu iki telefonda ortaya çıkan sorun, LG'nin başını bir hayli ağrıtacak.



LG bu sorunu kabul ettikten sonra bootloop sorunu olan telefonları değiştirmeye başladı. Ancak bu durum kullanıcıların şikayetlerini sonlandırmadı. Çünkü birçok kullanıcı yeni aldığı G4'ün de aynı sorunu yaşadığından şikayet ediyordu. Bu şikayetlerin sayısı giderek arttı ve sonunda LG'ye karşı açılan toplu bir davaya dönüştü. Bootloop sorunuyla karşılaşan ve LG'nin gerekli adımları atmadığını düşünen bir grup kullanıcı, LG'ye tazminat davası açtı. Güney Koreli telefon üreticisi haksız bulunduğu taktirde kayda değer bir ceza ödemek zorunda kalabilir.



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