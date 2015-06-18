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lg g4'e dokunamıyoruz!

LG G4'E DOKUNAMIYORUZ!

LG G4 ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Sorunla ilgili LG G4 kullanıcıları üzerinde yapılan anket ise test sonucunu onaylar nitelikte oldu.

Tarih : 18 Haziran 2015, 09:38
Puan Ver : Lg G4'e Dokunamıyoruz!(10/10)8


LG G4 ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Sorunla ilgili LG G4 kullanıcıları üzerinde yapılan anket ise test sonucunu onaylar nitelikte oldu.



Anketi yanıtlayan kullanıcıların yüzde 60'ı keşfedilen dokunmatik sorununu kendilerinin de yaşadığını ifade etti. Dev şirketin soruna nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu oldu.



Güney Koreli firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Nisan ayında tanıttığı yeni amiral gemisi G4 ile dikkatleri yeniden üzerine çekmeye başaran LG, dokunmatik ekran problemiyle şok etmiş oldu.



XDA geliştiricileri tarafından yapılan testlerde ortaya çıkan sorunla cihazın dokunmaları rahat bir şekilde algılayamadığı keşfedildi.



Özellikle Knock Code ve Knock-On özelliklerinin kullanımında takılmalar baş göstermeye başladı. Güney Koreli LG'nin iddialı telefonu G4'te beklenmedik bir problem çıktı.



Dokunmatik ekranla ilgili problemde özellikle Knock Code ve Knock-On özelliklerinde takılmalar yaşanıyor. Güney Koreli teknoloji devi LG, bu sorunu nasıl çözecek? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.



Bursalı Yazılımcı Teknoloji Dünyasını Sarstı!

 






Etiketler: Lg  G4  E  Dokunamıyoruz    haber

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