Lg G4 Ve Lg V10 İçin Android 7 Nougat Ne Zaman Çıkacak?
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lg g4 ve lg v10 için android 7 nougat ne zaman çıkacak?

LG G4 VE LG V10 İÇİN ANDROİD 7 NOUGAT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bir süre önce LG G4 ve LG V10 için güncelleme desteğini kestiğini açıklayan Güney Koreli teknoloji devi geri adım attı. Peki Android 7 Nougat bu cihazlara ne zaman gelecek?

Tarih : 09 Mart 2017, 10:48
Puan Ver : Lg G4 Ve Lg V10 İçin Android 7 Nougat Ne Zaman Çıkacak?(6/10)6


 



Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan LG, kısa süre önce 2015 yılında satışa sunduğu amiral gemisi modelleri LG G4 ve LG V10 için güncelleme desteğinin kesileceğini açıklamıştı.



LG'nin bu açıklamasını Güney Kore'nin önemli haber ajanslarından biri olan Yonhap da haber yapmıştı. LG G4'e ve LG V10'a güncelleme desteğinin kesileceği haberi bir anda tüm dünyada yankı buldu.



G4 ve V10 kullanıcılarının LG'ye yağdırdıkları şikayet mailleri doğrultusunda Güney Koreli teknoloji devi bu kararından geri adım attı.



LG'den yapılan açıklamada, 2015 yılında satışa sunulan LG G4 ve LG V10 modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesinin yakın gelecekte yayınlanacağı belirtildi.



V10 Android 7.0 Nougat güncellemesinin 2017'nin ikinci yarısında, G4 Android 7.0 Nougat güncellemesinin ise 2017'nin son çeyreğinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.



Dip not olarak belirtelim. Yukarıda belirtilen tarihler, güncellemenin Güney Kore merkezli olarak dağıtılmaya başlayacağı tarihlerdir. Dolayısıyla bu güncellemenin Avrupa ya da Amerika'da dağıtımı belirtilen tarihlerden biraz daha geç başlayabilir.



G4 ve V10 modelleri için dağıtılacak olan Android 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte bu cihazlara olan desteğin kesileceğini de belirtelim.



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