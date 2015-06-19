LGbu yıl yeni nesil amiral gemisi G4‘ü tanıttı. LG Türkiye'nin özel çabası sayesinde tüm dünyadan önce (Hong Kong ile aynı zamanda) ve tüm dünyadan daha uygun fiyata satışa sunulan LG G4‘ün ülkemizde de oldukça ilgi gördüğünü belirtelim.



LGbu yıl yeni nesil amiral gemisi G4‘ü tanıttı. LG Türkiye'nin özel çabası sayesinde tüm dünyadan önce (Hong Kong ile aynı zamanda) ve tüm dünyadan daha uygun fiyata satışa sunulan LG G4‘ün ülkemizde de oldukça ilgi gördüğünü belirtelim.



LG, CES 2015 fuarında yeni nesil G Flex 2‘yi de gözler önüne sermiş ve G4‘ün hemen öncesinde de telefonu oldukça gereksiz bir şekilde ülkemizde satışa çıkarmıştı. KullanıcılarınG Flex 2 ve LG G4 arasında “acaba hangisi amiral gemisi” algısı oluşturulması ise LG Türkiye‘nin karnesine zayıf not olarak yazıldı.



LGbu yıl bitmeden yeni nesil bir amiral gemisi daha tanıtacak gibi görünüyor. Samsung'un Note 5‘inin karşısına daha güçlü bir telefonla çıkmanın planını yapan LG, G4 Pro ile yola devam edecek gibi görünüyor. LG, G Flex 2′de Snapdragon 810 kullanan LG,ısıl sorunlardan dolayı G4‘te Snapdragon 808 kullanmayı tercih etmiş ve bu durum açıkçası kafaların karışmasına sebep olmuştu. Bu yıl içinde Note 5‘in karşısına oldukça güçlü bir şekilde çıkmayı hedefleyen LG, G4 Pro ile akıllı telefon sektröründe çıtayı oldukça yukarılara taşıyacak gibi görünüyor.



Yayınlanan bilgilere göre G4 Pro‘da 5,8 inçboyutunda 2Kyani 2560×1440piksel bir ekran kullanılacak. Bu ekranın G4‘ün ekranı ile ayın özelliklere sahip olacağını öngörebiliriz. LG G4 Pro‘nun en önemli özelliği ise Snapdragon 820 olacak. Sektörde ilk kez Snapdragon 808 kullanan LG'ninSnapdragon 820′yi de ilk kullanması oldukça muhtemel görünüyor. LG G4 Pro'da 4 GB RAM ve 32/64 GB hafıza kullanılacak. En önemli yeniliklerden birisi ise kameratarafında olacak ve LG G4 Pro27 megapiksel değerinde bir sensör ile kullanıcıların karışına çıkacak. Tasarım anlamında ise “G4'ün biraz daha büyüğü” olacağından eminiz. Pil tarafında sağlıklı bir bilgi yok ama dış kaynaklı basın 3600 mAhpil gücünün telefona güç vereceğini belirtiyor.



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