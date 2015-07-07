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lg g pro 3 ufukta belirdi!

LG G PRO 3 UFUKTA BELİRDİ!

LG G Pro 3 modelinde 6 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlükte QHD bir ekran yer alacağı belirtiliyor.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:56
Puan Ver : Lg G Pro 3 Ufukta Belirdi!(10/10)11


LG G Pro 3 modelinde 6 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlükte QHD bir ekran yer alacağı belirtiliyor.



Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini taşıyan ilk cihaz olması beklenen G Pro 3'te; 4 GB ana bellek ve 32 GB dâhili depolama alanı da yer alacak.



Telefonun arka kısmında 20.7 MP, ön kısmında ise 8 MP çözünürlükte bir kamerayı barındırıyor. Model; Android 5.1 işletim sistemi ile çalışacak.



Yine iddialara göre cihazın fiyatı 790 dolar yaklaşık olarak 2125 TL gibi oldukça yüksek bir seviyede seyredecek. LG'nin G Pro serisi Galaxy Note serisi karşısında pek başarılı olamamıştı.



Snapdragon 820 yongasetli G Pro 3 aynı dönemde karşısında muhtemelen Exynos 7420 yongasetli Galaxy Note 5'i bulacak.



İlk benchmark skorlarına göre Exynos 7420'den önde görünen Snapdragon 820 yongaseti; LG G Pro 3 modelinin geniş kitleler tarafından beğenilmesini sağlayabilir.



LG ile ilgili diğer bir iddia ise yılsonuna doğru LG G4 modelinin tamamen alüminyum alaşımdan imal edilmiş kasaya sahip olan LG G4 Note isimli bir akıllı telefon modeli daha hazırladığı yönünde.



Bu modelde 5.8 inçlik bir ekran olacağı belirtiliyor. Yani iddialar doğruysa LG aynı dönemde benzer boyutlara sahip iki amiral gemi modeli daha piyasaya sürmüş olacak.



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Etiketler: Lg  G  Pro  3  Ufukta  Belirdi    haber

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