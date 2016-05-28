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lg g flex 3 yılın ikinci yarısına kaldı

LG G FLEX 3 YILIN İKİNCİ YARISINA KALDI

Mart ayında satışa çıkması beklenen LG G Flex 3, tahmin edilenden daha geç gelecek. Yeni gelen bilgiler telefonun Eylül ayında kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 10:08
Puan Ver : Lg G Flex 3 Yılın İkinci Yarısına Kaldı(8/10)6


Mart ayında satışa çıkması beklenen LG G Flex 3, tahmin edilenden daha geç gelecek. Yeni gelen bilgiler telefonun Eylül ayında kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor.



Güney Koreli telefon üreticisi LG'nin yeni kıvrılabilir telefonu LG G Flex 3'ü bu yılın Mart ayında satışa çıkarması bekleniyordu. Ancak Mart geldi geçti ve LG'den konu hakkında bir açıklama gelmedi. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler ise şirketin telefon ile ilgili planlarını yılın ikinci yarısına ertelediğini gösterdi. LG'ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre G Flex serisinin yeni üyesi Eylül ayında çıkacak.



LG G Flex 3'ün, Eylül ayında Berlin'de düzenlenecek IFA 2016'da tanıtılacağı söyleniyor. Bu da telefonun 2 – 7 Eylül tarihleri arasında tanıtılacağını gösteriyor. LG G Flex 2'yi geçtiğimiz yılın başlarında satışa çıkaran LG'nin yeni telefonu için neden bu kadar beklediği şimdilik bilinmiyor. Bugüne kadar çıkan söylentilere göre telefonun teknik özellikleri arasında 5.5 inç ekran, Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM, 32 veya 64GB depolama alanı, 16MP arka kamera ve 8MP selfie kamerası yer alacak.



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