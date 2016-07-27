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lg esnek telefon üretecek!

LG ESNEK TELEFON ÜRETECEK!

Esnek, katlanabilir telefonlar konusundaki bilinmezlik halen daha sürerken, yeni bir iddia LG'yi işaret ediyor. İddiaya göre LG, katlanabilir telefon üretecek.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:46
Puan Ver : Lg Esnek Telefon Üretecek!(8/10)9


Esnek, katlanabilir telefonlar konusundaki bilinmezlik halen daha sürerken, yeni bir iddia LG'yi işaret ediyor. İddiaya göre LG, katlanabilir telefon üretecek.



Akıllı telefon sektörü yeni bir çıkış noktası arıyor. Modellerin giderek birbirine benzemesinin önüne geçmek için yeni teknolojiler araştıran firmalar, esnek ve katlanabilir telefonlar konusunda ortak bir karara varmış gibi duruyor.



LG katlanabilir telefon üretecek!



Esnek, katlanabilir telefonlar konusunda en önemli engel ekran teknolojisi.  Telefonların diğer parçaları katlanabilir gövdede çeşitli yerlere gizlenebilse de ekranda aynı şey söz konusu değil. Ancak OLED ekranlarla katlanabilir telefon yapmak mümkün.



Ekran üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan LG, geçtiğimiz yıl da katlanabilir ekran teknolojisini sergileyerek dikkat çekmişti. Bu hamleden sonra firmadan önümüzdeki yıl daha yenilikçi bir telefon beklenir oldu.



ETNews'in iddiasına göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, önümüzdeki yıl katlanabilir bir akıllı telefon duyuracak. OLED ekran panellerine 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan firma bu konuda son derece istekli görünüyor.



Ancak LG bu noktada yalnız değil. Samsung tarafından da benzer bir teknoloji bekleniyor. LG için şimdilik en erken tarih MWC 2017 olarak görülüyor. Ancak Samsung daha erken davranabilir.



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Etiketler: Lg  Esnek  Telefon  Üretecek    haber

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