Ekran teknolojileri denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Güney Koreli teknoloji devi LG, özellikle mobil alanda kullanılan OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.



Ekran teknolojileri denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Güney Koreli teknoloji devi LG, özellikle mobil alanda kullanılan OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.



Son dönemlerde esnek OLED ekran pazarına oldukça yatırım yapılmaya başlandı. Galaxy Edge serisi, G Flex serisi, giyilebilir cihazlar gibi pek çok şimdiden esnek OLED ekranları tercih etmeye başladı bile.



Gittikçe artan bu talep karşısında üreticilerde bu isteği geri çevirmek istemiyor. En büyük üreticilerden biri olan LG bu doğrultuda yatırımı arttırma kararı aldı. LG, orta ve küçük boyutlu bir üretim tesisini Güney Kore sınırlarında hayata geçirmeyi düşünüyor. LG, yaptığı bu hamlelerle pazardaki payını arttırmayı umuyor.



Günümüze kadar LCD sektörüne daha çok yatırım yapan LG, gelirinin sadece küçük bir kısmını OLED sektöründen karşılıyor. Sektörün en büyük oyuncusu Samsung, bu sektörde oldukça fazla paya sahip. Yakın zamanda yeni iPhone hakkında OLED kullanacak söylentilerinin olması en büyük üreticilerin iştahı açmaya başladı.



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