Önümüzdeki haftalarda Amerika'da düzenlenecek olan CES tüketici elektroniği fuarına çok kısa bir süre kalmışken LG cephesinden ilginç bir bilgi sızdı. Güney Koreli teknoloji devinin fuarda yapay zekaya sahip bir robotunu tanıtması bekleniyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Önümüzdeki haftalarda Amerika'da düzenlenecek olan CES tüketici elektroniği fuarına çok kısa bir süre kalmışken LG cephesinden ilginç bir bilgi sızdı. Güney Koreli teknoloji devinin fuarda yapay zekaya sahip bir robotunu tanıtması bekleniyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



2017'nin ilk günlerinde Ocak aynın 5 ile 8'i arasında Amerika'da Las Vegas'ta düzenlenecek olan tüketici elektroniği fuarı CES büyük ilgi göreceğe benziyor. Dünya devi firmaların katıldığı fuarda pek çok firma yeni ürününü tanıtacak ve sergileyecek. Samsung gibi firmalar fuarda hemen önce bazı ürünlerini tanıtırken bazıları da tüm sürprizi fuara saklama hedefinde.



Güney Kore'nin en önemli teknoloji firmalarından olan LG de fuar için tüm hazırlıklarını tamamladı. Oldukça büyük bir alan tutan firma hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda stantlara sahip. Açık alanlarda olacak stantlardan bazılarında ise çok özel ürünlerin sergilenmesi bekleniyor.



Günden güne gelişimini arttıran yapay zeka ve robot teknolojilerinin vücut bulmuş hallerini tanıtacak olan firma yapay zeka ile çalışan tam 3 farklı robotunu tanıtacak Birbirinden farklı tasarımlara ve özelliklere sahip olan robotlar, ev işlerinden bahçe sulamaya, arabaya yıkamaya hatta restoranda garsonluk yapmaya kadar pek çok işi yapabilecek.



3 ayrı prototip ile halka açık şekilde demolar yapacak olan Güney Koreli Teknoloji devi, robotlarından birsini en içi işler işin diğerlerini de ev dışı ve kurumsal kullanım için özelleştirmiş.



İlk robot genel ev temizliği yapabilirken, yerleri silme, toz alma, süpürme gibi işleri rahatlıkla yapabilecek. Ayrıca basit eşyaların getirilip götürülmesi de robot tarafından gerçekleştirilebilecek. İkinci robot ise daha çok bahçe işlerine yönelik olacak. çiçeklerin sulanması, arabanın yıkanması ve çimlerin sulanması gibi işler bu robotun sorumluluğu altında olacak. Ayrıca robot bekçi olarak da görev yapabilecek. Son robot ise kurumsal alana hizmet edecek. Bir garson olan robot, yemek siparişlerini alabilecek, tavsiyelerde bulunabilecek ve masaları temizleyebilecek. Sesli komut sistemiyle çalışacak olan robotlar aynı zamanda uzaktan da kontrol edilebilecek.



LG'nin duyurması ve halka açık şekilde sergilemesi beklenen robotların fuarda büyük ilgi çekeceği düşünülürken ürünler piyasaya sürülmekten henüz çok uzak olduğu da gelen bilgiler arasında.



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