Ekran paneli ve pil deyince akla gelen kaliteli firmalardan LG, akıllı saatlerin kullanım ömrünü artıracak yeni bir pil üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre bu yeni pil ile akıllı saatler tek şarjda +4 saatlik güç kazanacak.



Ekran paneli ve pil deyince akla gelen kaliteli firmalardan LG, akıllı saatlerin kullanım ömrünü artıracak yeni bir pil üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre bu yeni pil ile akıllı saatler tek şarjda +4 saatlik güç kazanacak.



Küçük ve ince yapılarıyla dikkat çeken akıllı saatlerin en büyük problemi pil ömürleri. Küçük gövdelerinde kendilerini bir gün boyunca çalıştırabilecek kapasitede pili barındıramayan akıllı saatler için LG dikkat çekici bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Güney Kore'li firma kaliteli pil hücreleri ile tüm dünyada biliniyor. Şimdi ise sadece akıllı saatlere özel altıgen biçiminde bir pil geliştirdi. Benzer boyuttaki pillere göre bu pil %25 veya fazladan 4 saat pil ömrü sunuyor.



LG'nin LG Chem bölümünde tasarlanan bu pilin hangi firma veya hangi ürün için kullanılacağı şimdilik bilinmiyor. LG'nin yeni bir akıllı saatinde mi yoksa başka bir üreticinin yeni akıllı saatinde mi bu pili göreceğimiz belirsiz. Bilinen gerçek bu pilin mevcut akıllı saat pillerine göre fazladan 4 saatlik bir kullanım sunabilecek kapasitede olması.



LG, mobil cihazların pili konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki pil halka şeklinde ortası delik pilleri üretmeyi planlayan firma, sonraki yıl L şeklinde piller üretmeyi planlıyor. 2018 yılına kadar mobil cihazların pilleri konusunda LG, dünya lideri olmayı hedefliyor.



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