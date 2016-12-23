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lg 5 yeni akıllı telefonunu duyurdu

LG 5 YENİ AKILLI TELEFONUNU DUYURDU

Güney Koreli teknoloji devi LG yeni akıllı telefonlarını duyurdu. K10, K8, k4, k3 ve Stylus 3 adını taşıyan telefonların detayları haberimizde.

Tarih : 23 Aralık 2016, 10:06
Puan Ver : Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu(9/10)7


Güney Koreli teknoloji devi LG yeni akıllı telefonlarını duyurdu. K10, K8, k4, k3 ve Stylus 3 adını taşıyan telefonların detayları haberimizde.



Amerika'da düzenlenecek CES fuarı öncesinde LG, K serisi yeni akıllı telefonlarını tanıttı. K10, K8, K4 ve K3 adında telefonları bünyesinde barındıracak olan seri ile birlikte Stylus serisi de 3. nesiyle birlikte duyuruldu.



Stylus 3 oldukça dikkat çekici özelliklere sahip. 5.7 inch 720P ekran, MediaTek MT5750 sekiz çekirdekli işlemci, 3 GB RAM, 16 GB dahili depolama, microSD kart girişi, 13 MP arka kamera, 8 MP özçekim kamerası ve 3200 mAh batarya cihaz ile birlikte gelen özellikler arasında.



K10 ise 5.3 inch boyutunda 720P ekran, Stylus 3 ile benzer MT6750 yonga seri, 2 GB RAM, 16/32 GB dahili depolama, microSD kart girişi, 13 MP arka 5 MP özçekim kamerası ve 2800 mAh büyüklüğünde bir pile sahip.  Daha düşük donanımsal özelliklere sahip olan K8 ise 5 inch büyüklüğünde 720P ekrana, Qulacomm Snapdragon 425 işlemcisine, 1.5 GB RAM'e,  15 GB dahili depolamaya, microSD kart girişine, K10 ile benzer arka ve özçekim kamerası özelliklerine ve 2500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip.



Androidcentral'ın haberine göre K4 ve K3 modellerinde ise FWVGA ekran kullanılmakta. 1 GB RAM'e sahip olan telefonlar aynı zamanda 8 GB dahili depolama ile geliyor. K10, K8 ve Stylus 3 Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkarken K4 ve K3 Android 6.0.1 Marshmallow sürümünü temel alıyor. Tüm telefonlar değiştirilebilir batarya ile geliyor.



 



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