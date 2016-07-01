

Lefkoşalı Meliz Özatlı (34), 3 yıldır birlikte yaşadığı evli ve çocukla kadın sevgilisi Z.B'nin (37) ailesine dönmesi üzerine çılgına döndü. Sevgilisini Mağusa'ya kaçırarak bir eve kapatan Meliz Özatlı, kocası ve çocuğunu bırakmazsa, sevişme fotoğraflarını internetten yayınlamakla tehdit etti.











ESKİ MİLLİ HENTBOLCÜ







Ada'yı şoke eden lezbiyen çift kavgası, hafta başında yaşandı. KKTC eski milli hentbol takımı oyuncularından Meliz Özatlı, 3 yıldır birlikte yaşadığı kadın sevgilisi Z. B ile kavga etti. Z. B, kocası ve çocuğuna döndü.







‘ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIN VAR'







Önceki gün, konuşmak üzere çağırdığı sevgilisi Z. B'yi darp eden ve Mağusa'da kiraladığı eve kapatan Meliz Özatlı, geri dönmesini aksi takdirde sevişme fotoğraflarını internetten yaymakla tehdit etti. Z. B'nin ailesinin polise başvurduğunu öğrenen Meliz Özatlı, “Kendi isteğimle geldim” diye ifade vermesini de istedi.







POLİSTE 2 GÜN TUTUKLU







Gazimağusa polisine teslim olan Meliz Özaltı, dün Lefkoşa'ya getirilerek mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme yargıcı Musa Avcıoğlu, kaçırma, darp ve tehditle suçlanan Meliz'in yeniden mahkemeye çıkana kadar poliste tutuklu kalmasına karar verdi.