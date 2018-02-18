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Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
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Lezbiyen çiftin şoke eden evlilik teklifi büyük ilgi çekti

LEZBİYEN ÇİFTİN ŞOKE EDEN EVLİLİK TEKLİFİ BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

ABD'de yaşayan lezbiyen çift, tesadüf eseri aynı anda birbirlerine evlenme teklif edince o anların videosu internette büyük ilgi çekti.

Tarih : 18 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti(9/10)5

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan iki kadın birbirlerinden habersiz şekilde birbirlerine evlenme teklifi etti. O ilginç anların videosu büyük ilgi çekti.

AYNI ANDA YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Tori Monaco ve Berkley Cade isimli iki kadın da aynı akşam birbirlerine evlenme teklif etmeye karar vermişti. Bunun için ise Pictionary isimli oyunu seçtiler. Kelimeleri çizerek karşı tarafa anlatma amaçlı sırasında yüzükleri çıkaran ikili bu tesadüf karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

ANNE, HER ŞEYDEN HABERDARDI

Cade sevgilisine bir nişan yüzüğü almış ve annesinin de yardımıyla bir evlilik teklifi planladı. Kısa süre sonra ise Monako kendi yüzüğünü alıp Cade'in annesi ile iletişime geçti ve kendi evlilik teklifi planından bahsetti.

İki kadın da birbirlerinin planını bilmezken Cade'in annesi tüm planlardan haberdardı.

İKİSİ DE ŞOK OLDU

Cade, oyun sırasında tahtaya "Benimle evlenir misin" yazıp arkasını döndüğünde sevgilisinin de onu elinde yüzük ile diz çökmüş halde beklediğini görünce ikili şaşkına döndü.

MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI

1 yıl önce internetten tanışan çift, geçmişte hep erkeklerle birlikte olmuştu. Birbirlerini görünce uzak mesafe ilişkilerini ilerleten lezbiyen ikilinin videosu dünyanın dört bir yanında büyük ilgi çekerek milyonlarca kez izlendi. Çift, sonbaharda evlenmeyi düşündüklerini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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