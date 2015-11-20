

Milletvekilliği yemin metnindeki ‘Büyük Türk Milleti' ifadesini, ‘Büyük Türkiye Milleti' olarak değiştiren ve yemini geçersiz sayılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'yla ilgili tartışmalar sürüyor.







Hürriyet'in haberine göre, TBMM yönetimince yapılan çalışmaya göre bir milletvekili mazbatasını aldıktan sonra özlük hakları ve dokunulmazlığını kazanıyor. Meclis'te oy kullanması, komisyon ve genel kurul çalışmalarına katılması, yasa teklifi vermesi gibi yasama faaliyetlerine katılması için ise yemin etmesi gerekiyor.







TBMM yönetimi, Zana'nın Genel Kurul Salonu'na girebileceğini, ancak yemin etmediği için yoklamada yok yazılacağını belirtiyor.