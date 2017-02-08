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leyla zana gözaltına alındı

LEYLA ZANA GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tarih : 08 Şubat 2017, 16:20
Puan Ver : Leyla Zana Gözaltına Alındı(9/10)10


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.








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