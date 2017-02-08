LEYLA ZANA GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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