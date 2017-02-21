LEYLA LYDİA TUĞUTLU İLK KEZ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
‘Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinde başrol oynayan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda final yapan TRT'nin sevilen dizisi ‘Filinta'da rol alan oyuncu Ceyhun Engin'le Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.
‘Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinde başrol oynayan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda final yapan TRT'nin sevilen dizisi ‘Filinta'da rol alan oyuncu Ceyhun Engin'le Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Mağazaları dolaştıktan sonra Jamie's Oliver'a geçen ikili, baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.
kaynak:ntv
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