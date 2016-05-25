

Dünyaca ünlü yazıcı ürünleri üreticisi Lexmark yatırım ortaklığına satılıyor.



Yazıcı pazarının en önemli oyuncularından ABD'li Lexmark piyasa koşullarına dayanamayıp çözümü satılmakta buldu. Firma yatırım ortaklığına satılıyor.



Yazıcı ürünleri ve ekipmanları hala ev ve ofis hayatımızın vazgeçilmezi durumunda. Sma insanların çoğu yavaş yavaş dijital içeriklere yöneliyor. Lexmark'da bundan oldukça fazla etkilendi.



Firmayı satın alan yatırım konsorsiyumu; Çinli Apex Technology ve Legend Capital ile Asya'nın büyük yatırım firmalarından PAG Asia Capital'dan mevcut. Satın alma işleminde Lexmark için 3.6 milyar dolar verilecek.



34.66$ seviyesinde seyreden hisse senet oranı satın almadan sonra 40$ seviyesinde seyredecek. Bu sonuçta hissedarların kazançlı hale geldiğinin göstergesi. Satın alım sonrası tüm çalışanlar işine devam edecek.



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