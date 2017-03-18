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levent üzümcü yine nefret kustu

LEVENT ÜZÜMCÜ YİNE NEFRET KUSTU

Oyuncu Levent Üzümcü, ülkenin gelişmesine sevinen vatandaşlara kızdı.

Tarih : 18 Mart 2017, 09:32
Puan Ver : Levent Üzümcü Yine Nefret Kustu(5/10)5


"NİYE AÇIM DİYE KONUŞMUYOR"



Üzümcü: "Arabası olmayıp da köprü yol yapılıyor diye sevinen, cebinde beş kuruş parası yokken borsa artıyor diye sevinen insanları dünyanın hiç bir yerinde bulamazsın. 15 yıldır aç olan adam ben niye 15 yıldır niye açım diye konuşmuyor. Hala gidiyor sevgili kardeşim meŞajımı aldın mı diyor" diyerek Evet desteği veren vatandaşları küçümsemeye çalıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Levent  Üzümcü  Yine  Nefret  Kustu    haber

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