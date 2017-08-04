LEVENT ŞAHİN, LUCESCU'NUN İSTEĞİYLE FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇINI İZLEDİ
Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin, Milli Takım'ın yeni hocası Lucescu'ya rakiplerle ilgili sunum yaptı. Şahin, Lucescu'nun talimatıyla Fenerbahçe-Sturm Graz maçını izledi.
Sabah'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 2.5 milyon Euro'ya 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Mircea Lucescu dün Türkiye'ye geldi. Bugün Riva'da 14.30'da törenle imza atacak Rumen hoca aradan geçen 13 yılın ardından Türkiye'de ilk iş olarak A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlara hazırlanacak. Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin de Lucescu'ya Milli Takımla ilgili sunum yaptı. Şahin ve diğer yetkililer Lucescu'yu bilgilendirmeye bugün de devam edecek.
İLK RESMİ MAÇI UKRAYNA'YLA
72 yaşındaki Lucescu'nun Türkiye'nin başında çıkacağı ilk resmi maç Ukrayna ile oynanacak. Rumen hoca bu ülke ve futbolunu yakından tanıyor. Lucescu, 2004-2005'te iş başı yaptığı Shakhtar Donetsk'le Ukrayna'da kupalara ambargo koydu. Rumen hoca 12 sezonda 8 lig, 6 kupa ve 7 süper kupa ve bir UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı. Rumen hoca geçen sezon Rus takımı Zenit'i çalıştırmıştı.
Lucescu, "Dünya Kupası'na gitmek için Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Hep birlikte güzel günler görmek istiyoruz" dedi.
"RİVA'YA KAPANACAĞIM"
Türkiye'ye gelmesini "Güzel bir birliktelik olacak" diye ifade eden Lucescu, "Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim. Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli. Ama bizim için kırılma noktası Ukrayna deplasmanı olacaktır. Kharkiv'de fazla seyirci baskısı olmaz. Bunu değerlendirmeliyiz" dedi. Luce şöyle devam etti: "Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Dünya Kupası'na gidersek çok büyük başarı olacak. Hep birlikte güzel günler görmek istiyoruz."
GELİR GELMEZ KOLLARI SIVADI
İstanbul'a gelen Lucescu Riva tesislerini gezdi. Rumen hocaya, Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim Tesisleri Genel Koordinatörü Şeref Yalçın eşlik etti. Bu arada Lucescu'ya sunum yapan Levent Şahin, hocanın talimatıyla akşam da F.Bahçe-S.Graz maçını izledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Papazın Dualarla Açtığı Evsiz Adam Heykeli, Halkı Birbirine Düşürdü
- Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı
- Antalya'da 5 Metrelik Köpek Balığı Oltaya Takıldı
- Dernek Görünümlü Pavyonda Gözaltına Alınan Kadınlardan İlginç Savunma: Müşteri Olarak Gelmiştik
- Dubai'de 79 Katlı Gökdelende Yangın Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar