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Levent Şahin, Lucescu'nun İsteğiyle Fenerbahçe-Sturm Graz Maçını İzledi
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Levent Şahin, Lucescu'nun İsteğiyle Fenerbahçe-Sturm Graz Maçını İzledi

LEVENT ŞAHİN, LUCESCU'NUN İSTEĞİYLE FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇINI İZLEDİ

Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin, Milli Takım'ın yeni hocası Lucescu'ya rakiplerle ilgili sunum yaptı. Şahin, Lucescu'nun talimatıyla Fenerbahçe-Sturm Graz maçını izledi.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : Levent Şahin, Lucescu'nun İsteğiyle Fenerbahçe-Sturm Graz Maçını İzledi(9/10)5

Sabah'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 2.5 milyon Euro'ya 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Mircea Lucescu dün Türkiye'ye geldi. Bugün Riva'da 14.30'da törenle imza atacak Rumen hoca aradan geçen 13 yılın ardından Türkiye'de ilk iş olarak A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlara hazırlanacak. Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin de Lucescu'ya Milli Takımla ilgili sunum yaptı. Şahin ve diğer yetkililer Lucescu'yu bilgilendirmeye bugün de devam edecek.

İLK RESMİ MAÇI UKRAYNA'YLA

72 yaşındaki Lucescu'nun Türkiye'nin başında çıkacağı ilk resmi maç Ukrayna ile oynanacak. Rumen hoca bu ülke ve futbolunu yakından tanıyor. Lucescu, 2004-2005'te iş başı yaptığı Shakhtar Donetsk'le Ukrayna'da kupalara ambargo koydu. Rumen hoca 12 sezonda 8 lig, 6 kupa ve 7 süper kupa ve bir UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı. Rumen hoca geçen sezon Rus takımı Zenit'i çalıştırmıştı.

Lucescu, "Dünya Kupası'na gitmek için Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Hep birlikte güzel günler görmek istiyoruz" dedi.

"RİVA'YA KAPANACAĞIM"

Türkiye'ye gelmesini "Güzel bir birliktelik olacak" diye ifade eden Lucescu, "Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim. Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli. Ama bizim için kırılma noktası Ukrayna deplasmanı olacaktır. Kharkiv'de fazla seyirci baskısı olmaz. Bunu değerlendirmeliyiz" dedi. Luce şöyle devam etti: "Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Dünya Kupası'na gidersek çok büyük başarı olacak. Hep birlikte güzel günler görmek istiyoruz."

GELİR GELMEZ KOLLARI SIVADI

İstanbul'a gelen Lucescu Riva tesislerini gezdi. Rumen hocaya, Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim Tesisleri Genel Koordinatörü Şeref Yalçın eşlik etti. Bu arada Lucescu'ya sunum yapan Levent Şahin, hocanın talimatıyla akşam da F.Bahçe-S.Graz maçını izledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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