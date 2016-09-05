LEVENT NAZİFOĞLU: MEHMET TOPAL İLE GÖRÜŞTÜK
Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, transfer döneminde Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal ile görüştüklerini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Yöneticisi Levent Nazifoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a demeç veren Nazifoğlu, transfer döneminde Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal ile görüştükleri itirafında bulundu.
'Fenerbahçe ile anlaşmasa...'
Sarı-Kırmızılı idareci şöyle konuştu:
"Mehmet Topal ile görüştük, Fenerbahçe ile anlaşmasa yeniden transfer edebilirdik."
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