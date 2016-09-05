

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Levent Nazifoğlu önemli açıklamalarda bulundu.







Radyospor'a demeç veren Nazifoğlu, transfer döneminde Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal ile görüştükleri itirafında bulundu.







'Fenerbahçe ile anlaşmasa...'







Sarı-Kırmızılı idareci şöyle konuştu:







"Mehmet Topal ile görüştük, Fenerbahçe ile anlaşmasa yeniden transfer edebilirdik."