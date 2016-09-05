Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

levent nazifoğlu: mehmet topal ile görüştük

LEVENT NAZİFOĞLU: MEHMET TOPAL İLE GÖRÜŞTÜK

Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, transfer döneminde Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal ile görüştüklerini açıkladı.

Tarih : 05 Eylül 2016, 16:26
Puan Ver : Levent Nazifoğlu: Mehmet Topal İle Görüştük(10/10)7


Galatasaray Kulübü Yöneticisi Levent Nazifoğlu önemli açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a demeç veren Nazifoğlu, transfer döneminde Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal ile görüştükleri itirafında bulundu.



'Fenerbahçe ile anlaşmasa...'



Sarı-Kırmızılı idareci şöyle konuştu:



"Mehmet Topal ile görüştük, Fenerbahçe ile anlaşmasa yeniden transfer edebilirdik."








Etiketler: Levent  Nazifoğlu  Mehmet  Topal  İle  Görüştük    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER