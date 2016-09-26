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'levent kırca'nın mezarı' polemiği

'LEVENT KIRCA'NIN MEZARI' POLEMİĞİ

Levent Kırca'nın hayat arkadaşı Aslı Çetiner, ünlü sanatçının mezarının bakımsız olduğu yönünde çıkan haberlere isyan etti.

Tarih : 26 Eylül 2016, 14:34
Puan Ver : 'levent Kırca'nın Mezarı' Polemiği(0/10)


Bir hafta önce Levent Kırca, Nejat Uygur, Sümer Tilmaç, Kemal Sunal ve Vedat Türkali'nin mezarlarını ziyaret eden oyuncu Ahmet Çevik, Levent Kırca'nın mezarının fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınlamıştı.



Fotoğrafı görenler, aradan geçen yaklaşık 1 yıllık süreye karşın Kırca'nın mezarının yapılmamasının üzücü olduğu, ünlü oyuncuya sahip çıkılmadığı yorumlarını yapmıştı.



POLEMİK PEŞİNDELER



Bu eleştirilere yanıt Kırca'nın hayat arkadaşı Aslı Çetiner'den geldi. Çetiner OdaTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bazı terbiyesizler her zamanki gibi polemik peşindeler. Levent Kırcanın mezarı Erhan İşözen tarafından çizildi. Şimdi yapım aşamasındadır. Hastalığında yanına uğramayanlar şimdi nemalanma peşindeler. Yazıklar olsun!! Sezon başlıyor ya..."








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