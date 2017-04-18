LEVENT DÖRTER: ANNEM ÇOK HASTA YARDIM EDİN!
Instagram hesabından çağrıda bulunan Levent Dörter sayfasına şu notu düştü:
Instagram hesabından çağrıda bulunan Levent Dörter sayfasına şu notu düştü:
"Anneciğimizin 2 böbreği de ne yazık ki iflas etmiş durumda. = grubu kan taşıdığı için de biz donör olamadık. Aranızda 0 grubu kannı olup, gönüllü donör olmak isteyen olursa bize ulaşmasını diliyoruz. (Bir insan ömür boyu tek böbrekle yaşayabiliyor.) Aranızda bize bu yardımı yapabilecek biri varsa ona hayat boyu dua etmeye hazırız"
kaynak:hürriyet
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