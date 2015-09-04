2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Letonya ile 1-1 berabere kalan Türkiye, rakibini resmi karşılaşmalarda yine yenemedi.



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Letonya ile 1-1 berabere kalan Türkiye, rakibini resmi karşılaşmalarda yine yenemedi.



Konya Büyükşehir Torku Arena'da rakibini ağırlayan A Milli Takım, 4. kez resmi maçlarda karşılaştığı Letonya karşısında 77. dakikada Selçuk İnan'ın golüyle öne geçmesine rağmen, 90 artı 1. dakikada Sabala'nın ayağından yediği gole engel olamadı ve rakibini yine mağlup edemedi.



Daha önceki 3 resmi maçtan birini yitiren, ikisinde berabere kalan milliler, 4. randevuda da bir puana razı oldu.