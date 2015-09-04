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Letonya, Türkiye'nin kabusu oldu

LETONYA, TÜRKİYE'NİN KABUSU OLDU

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Letonya ile 1-1 berabere kalan Türkiye, rakibini resmi karşılaşmalarda yine yenemedi.

Tarih : 04 Eylül 2015, 09:44
Puan Ver : Letonya, Türkiye'nin Kabusu Oldu(7/10)8


2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Letonya ile 1-1 berabere kalan Türkiye, rakibini resmi karşılaşmalarda yine yenemedi.



Konya Büyükşehir Torku Arena'da rakibini ağırlayan A Milli Takım, 4. kez resmi maçlarda karşılaştığı Letonya karşısında 77. dakikada Selçuk İnan'ın golüyle öne geçmesine rağmen, 90 artı 1. dakikada Sabala'nın ayağından yediği gole engel olamadı ve rakibini yine mağlup edemedi.



Daha önceki 3 resmi maçtan birini yitiren, ikisinde berabere kalan milliler, 4. randevuda da bir puana razı oldu.








Etiketler: Letonya  Türkiye  Nin  Kabusu  Oldu    haber

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