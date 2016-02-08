LEOPAR OKULA GİRDİ, ALTI KİŞİYİ YARALADI
Hindistan'da bir okula giren leopar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Bangalore kentinde vahşi bir leopar okula girdi ve kendisini yakalamak isteyen altı kişiyi yaraladı. Leoparı yakalamak ise hiç kolay olmadı. 10 saatlik uğraş sonucunda leopar, sakinleştirici iğnenin etkisiyle dışarı çıkarılabildi.Okulun içindeki güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüler leoparın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.
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