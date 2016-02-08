

Bangalore kentinde vahşi bir leopar okula girdi ve kendisini yakalamak isteyen altı kişiyi yaraladı. Leoparı yakalamak ise hiç kolay olmadı. 10 saatlik uğraş sonucunda leopar, sakinleştirici iğnenin etkisiyle dışarı çıkarılabildi.Okulun içindeki güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüler leoparın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.