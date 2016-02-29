Sinema dünyasının merakla beklediği 88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Diriliş filmindeki oyunculuğuyla Leonardo Dicaprio kazandı. Oyuncunun zaferini AP ajansı son dakika diye geçerken, sosyal medya sadece ‘Leo'nun zaferini konuşuyor.



Bu yıl 88'incisi düzenlenen Oscar Ödül töreni, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olarak görülüyor.







Twitter Türkiye trendlerinde "Oscars" etiketi ilk sırada yer alırken, dünya genelinde en çok konuşulan konu da yine Oscar'lar.







Leonardo Dicaprio hayranları sevinçlerini farklı paylaşımlarla dile getirdi.