O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

leonardo kazandı, sosyal medya yıkıldı

LEONARDO KAZANDI, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sinema dünyasının merakla beklediği 88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Diriliş filmindeki oyunculuğuyla Leonardo Dicaprio kazandı. Oyuncunun zaferini AP ajansı son dakika diye geçerken, sosyal medya sadece ‘Leo'nun zaferini konuşuyor.

Tarih : 29 Şubat 2016, 09:15
Puan Ver : Leonardo Kazandı, Sosyal Medya Yıkıldı(7/10)5


Bu yıl 88'incisi düzenlenen Oscar Ödül töreni, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olarak görülüyor.



Twitter Türkiye trendlerinde "Oscars" etiketi ilk sırada yer alırken, dünya genelinde en çok konuşulan konu da yine Oscar'lar.



Leonardo Dicaprio hayranları sevinçlerini farklı paylaşımlarla dile getirdi.








Etiketler: Leonardo  Kazandı  Sosyal  Medya  Yıkıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER