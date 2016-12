Cohen'in Menajeri Robert B. Kory, Cohen'in 7 kasım gecesi Los Angeles'taki evinde düştükten sonra uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.







New York Times'ın haberine göre; Kory, "Ölümü ani, beklenmedik ve huzur içindeydi" dedi. Ailesi Cohen'in öldüğünü 10 kasım günü resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan bir açıklamayla duyurmuş ve 82 yaşında hayatını kaybeden müzisyenin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermemişti. Hayranları Cohen'in kötüye giden sağlığı ile ilgili fazla bilgi sahibi değildi. New Yorker'ın haftalık radyo programına konuşan ve Cohen ile son günlerinde röportaj yapan New Yorker muhabiri David Remnick, Kanadalı müzisyenin kanserle mücadele ettiğini söylemişti.







kaynak:milliyet