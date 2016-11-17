Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

leonard cohen'in ölüm sebebi açıklandı

LEONARD COHEN'İN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

Dünyaca ünlü Kanadalı şair, şarkı sözü yazarı, romancı ve müzisyen Leonard Cohen'in ölüm nedeni belli oldu.

Tarih : 17 Kasım 2016, 14:27
Puan Ver : Leonard Cohen'in Ölüm Sebebi Açıklandı(10/10)12


Cohen'in Menajeri Robert B. Kory, Cohen'in 7 kasım gecesi Los Angeles'taki evinde düştükten sonra uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.



New York Times'ın haberine göre; Kory, "Ölümü ani, beklenmedik ve huzur içindeydi" dedi. Ailesi Cohen'in öldüğünü 10 kasım günü resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan bir açıklamayla duyurmuş ve 82 yaşında hayatını kaybeden müzisyenin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermemişti. Hayranları Cohen'in kötüye giden sağlığı ile ilgili fazla bilgi sahibi değildi. New Yorker'ın haftalık radyo programına konuşan ve Cohen ile son günlerinde röportaj yapan New Yorker muhabiri David Remnick, Kanadalı müzisyenin kanserle mücadele ettiğini söylemişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Leonard  Cohen  İn  Ölüm  Sebebi  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER