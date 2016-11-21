Kendilerine “ Lenssiz Kamera Olur mu?“ diye soran Hitachi mühendisleri, sorunun cevabını bulduklarını iddia ediyor. Hitachi yakın bir gelecekte lenssiz kameraları piyasaya sürebilir.



Kendilerine “ Lenssiz Kamera Olur mu?“ diye soran Hitachi mühendisleri, sorunun cevabını bulduklarını iddia ediyor. Hitachi yakın bir gelecekte lenssiz kameraları piyasaya sürebilir.



Lenssiz kamera olur mu? Bu soruyla harekete geçen Japon teknoloji devi Hitachi, üzerinde lens olmayan kameralar üzerinde çalıştığını duyurarak, bu sorunun cevabına çok yaklaştıklarını belirtti. Şirketin iddiasına göre lenssiz kameralarla elde edilen görüntülere çekimden sonra bir kez daha odaklama uygulanacak.







Hitachi bu sayede çok daha ince ve hafif kameralar üretilebileceğini iddia ediyor. Üzerinde çalıştıkları bu yeni teknoloji ile üretilmiş cihazların 2018 yılında tamamlanacağı belirten Hitachi yetkilileri, bu yeni ürünlerin özellikle kendi kendine gidebilen otomobillerde ve robotlarda kullanılacağını söylüyor.



Mevcut kamera teknolojisinde, özellikle de güvenlik kameraları gibi cihazlarda düşük odak uzaklığı nedeniyle insanların yüzleri bulanık çıkabiliyor. Hitachi, lenssiz kameralarıyla , sabit görüntüler üzerinde derinlik ayarı yapabileceğini iddia ediyor.







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