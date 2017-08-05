G.Saray, Gelen Teklifleri Ağırdan Alan De Jong'un Sözleşmesini Feshedecek
İstanbul'da Kadın Dehşeti! 3 Aylık Evli, 2 Aylık Hamile Kadın Kocasını Öldürdü
Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı
Beşiktaş, Ücret Ödemeden Fransa'dan Forvet Transfer Etti
Köyün Minaresinden Ezan Sesi Yerine Telefon Konuşmaları Yankılanıyor
Fethiye Körfezi'ndeki Çamur Tepeleri, Gökyüzünden Fotoğraflandı
Yaş'ta Dikkat Çeken Detay! Kurmay Olmayan Komandolar Generalliğe Yükseldi
Kurucu Meclis, Eylemlerin Gölgesinde Görev Başında
Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırırken Hak Etmediği 4 Maaşını İade Etmiş
Beşiktaş'ta Beklenmeyen Olay! Talisca, Süper Kupa Maçında Yok
İmparator, Adım Adım Yuvasına Dönüyor
Ege Denizinde 4,2 Büyüklüğündeki Deprem!
Emrah Karaduman'ın, Aleyna Tilki İle Son Görüntüleri Başını Belaya Sokabilir
Fenerbahçe, Yeni Lewandowski Teodorczyk İle Prensipte Anlaştı
Avrupa'da Şeytan Alarmı! Türkiye'yi De Etkisi Altına Alacak
Lens'i Beşiktaş'a Kaptıran Fenerbahçe, Babacar İle İntikam Almak İstiyor
Tff, Bu Sezonki Final Şehirlerini Açıkladı
Beşiktaş, Lens Transferinin Ardından Quaresma'yı Çin'e Göndermek İstiyor
Evini Polis Kılığında Basıp Kredi Çektiği 5 Bin Lirayı Aldılar
Fi'nin Başrol Oyuncusu Serenay Sarıkaya, 4 Bölüm Sonra Diziye Veda Edecek

Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı

LENS'İN TRANSFERİNİ DUYAN BABEL, FORMAYI KAPTIRMAMAK İÇİN GAZA BASTI

Jeremain Lens'in, Beşiktaş'a katıldığını duyan başarılı oyuncu Ryan Babel, formayı kaptırmamak için gaza bastı. Yıldız oyuncunun bu azmi, Şenol Güneş'i sevindirdi.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı(6/10)2

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a katılan ve 49 numaralı formayı terleten Ryan Babel, numarayı değiştirdi.

49 GİTTİ, ARTIK 8 NUMARA BABEL'İN

Yıldız futbolcu yeni sezonda 8 numarayı giyecek. Babel'den önce bu formayı Veli Kavlak giyiyordu.

LENS HABERİ SONRASI BABEL GAZA BASTI

Öte yandan Lens geldikten sonra kanatlarda ciddi bir rekabete girecek olan tecrübeli futbolcu, antrenmanlardaki istekli performansıyla hocası Şenol Güneş'ten tam not alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lens  İn  Transferini  Duyan  Babel  Formayı  Kaptırmamak  İçin  Gaza  Bastı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER