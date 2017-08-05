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Lens'i Beşiktaş'a Kaptıran Fenerbahçe, Babacar İle İntikam Almak İstiyor
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Lens'i Beşiktaş'a Kaptıran Fenerbahçe, Babacar ile İntikam Almak İstiyor

LENS'İ BEŞİKTAŞ'A KAPTIRAN FENERBAHÇE, BABACAR İLE İNTİKAM ALMAK İSTİYOR

Jeremain Lens'i Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş'ın ilgilendiği Fiorentina'nın forveti Khouma Babacar'ı istiyor.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Lens'i Beşiktaş'a Kaptıran Fenerbahçe, Babacar İle İntikam Almak İstiyor(7/10)3

Arsenal'in İspanyol forveti Lucas Perez için 11 milyon Euro'yu gözden çıkaran Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle anlaşamazsa, Fiorentina'dan Babacar'a yönelecek.

GALATASARAY DA TALİP OLMUŞTU

Santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Lucas Perez ve Khouma Babacar isimleri ön plana çıktı. Önceliği Lucas Perez'e veren sarı lacivertliler, mayıs ayında Galatasaray'ın da talip olduğu İspanyol futbolcunun bonservisi için Arsenal ile pazarlık yapıyor.

ARSENAL 20'DEN 14.7'YE İNDİ

Geçen yıl 20 milyon Euro'ya aldığı Lucas Perez için aynı parayı talep eden İngiliz kulübü, daha sonra 14.7 milyon Euro'ya inmeyi kabul etti. Ancak sarı lacivertliler bu rakamı daha da aşağıya çekmeyi çalışıyor. Arsenal, 10-11 milyon Euro civarına indiği takdirde bu transfer gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ DA TALİPTİ

Fenerbahçe'nin transferindeki B planı ise Fiorentina'da forma giyen Khouma Babacar. Bir ara Beşiktaş'ın da talip olduğu Senegalli oyuncuyla da görüşen sarı lacivertliler, santrfor transferini 17 Ağustos'ta Vardar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına dek bitirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Negredo transferiyle birlikte Babacar ile ilgisini kesti.

LENS'İ KAPTIRMIŞLARDI

Fenerbahçe, kiralık olarak kendilerinde forma giyen Jeremains Lens'i Beşiktaş'a kaptırırken, Babacar transferiyle bu olayı dengelemek istiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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