Beşiktaş, yeni transferi Jeremain Lens için Vodafone Park Stadı'nda imza töreni düzenledi.

"EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAK İSTİYORUM"

İmza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile birlikte katılan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, "Neden Beşiktaş'ı tercih ettin" sorusuna şu cevabı verdi: Beşiktaş çok büyük bir kulüp. En üst seviyede oynamak için bu tercihi yaptım.

AZİZ YILDIRIM SORUSUNA FİKRET ORMAN CEVAP VERDİ

Bir muhabirin Lens'e sorduğu "Aziz Yıldırım'ın 'gitmesi için dua ettik' sözlerine ne dersin" sorusuna Başkan Fikret Orman cevap verdi. İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:

Beşiktaş Kulübü'nün gündemi başka kulüp başkanının açıklamaları değildir. Beşiktaş'ın gündemi kendi gündemidir. Biz böyle bir gündeme girmek istemiyoruz. Biz Jeremain'in anlaşmasını Sunderland ile yaptık. Biz Fenerbahçe'den oyuncu almadık. Oyuncu da neden gelmek istediğini söyledi. Lens artık benim ailemin bir parçası. Kim ne diyorsa kendi kamuoyuna söyler bizim kamuoyumuzda böyle bir gündem yok.

Kaynak: haberinburada