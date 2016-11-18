

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, pazar günü Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Hollandalı teknik adam "17 senedir kazanamamanın hırsını hissediyoruz. Elimizden geleni yapıp bu seriyi sonlandıracağız. Kazanmaktan başka senaryo yok" dedi.







Riekerink'in açıklamaları şöyle:







"Pazar günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Ligin başlangıç bölümünde Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisini deplasmanda oynacağımızı biliyorduk. Beşiktaş'tan beraberlik aldık ve şimdi Fenerbahçe maçına geldik. Oyuncularımda 17 senedir kazanamamanın verdiği hırsı hissediyorum. Kendimde ve oyuncularımda bu hırs var. Pozitif anlamda bir motivasyon var. Bunu bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Hepimiz oraya gidip kazanmak istiyoruz. Bunu ümit etmiyorum bunu görmek istiyorum. Oyuncularımın bu zamana kadar bana verdikleri enerji beni bu konuşmayı yapmaya itiyor. Bütün camia ne kadar istiyorsa futbolcularım ve ben bunu istiyoruz."







"BEN OYUNCULARIMIN PERFORMANSINA ODAKLANDIM"







"Son ik maçta kaybettiğimiz doğru ama adil sonuçlar değillerdi. Oyuncularımı kazanmamakla ilgili belki suçlayabilirim ama iyi oynayamadılar diye suçlayamam. Geçen seneki sonuçlara bakıyorsunuziyi oynamadığımız için kaybettik. Galatasaray gibi büyük bir camiadaysanız bütün maçları kazanmak zorundasınız. Şu anda da bütün odaklandığım oyuncularımın performansı. Hepimizin inancı sonsuz ve galibiyet için oraya gideceğiz. Benim durumumdan çok bu maç ve oyuncularımın performansı önemli"







kaynak:ntv