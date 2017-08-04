Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, maç sonu yaptığı açıklmada bazı eksiklerin olduğunu söylerken transfer konusunda da kısa bir değerlendirmede bulundu.

"İKİNCİ GOLÜ BULAMAYINCA SIKINTI ÇEKTİK"

Başarılı teknik adam 2. golü bulamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi ve "Aslında beklendiği gibi zor bir maç oldu. Bunu kırabilecek tek şey 2. golü bulmaktı. Ne yaptığını bilen, grup kalitesine sahip bir takımlar. Maçın içinde hep olacaklardı. Bir gol bulurlarsa moral kazanacaklarını biliyorlardı. İkinci golü bulamayınca beklediğimiz gibi gerçekleşti" dedi.

"UYUM İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Uyum sorunu olabileceğinin altını çizen Kocaman, "Uyum sorununu atlatmak için hem zamana hem de skorlara ihtiyacımız var. Maçın büyük bölümünde kontrolü elimizde tuttuk. Zaman zaman çözülmeler olabiliyor. Büyük bölümünü istediğimiz gibi götürdük ama belli bir dakikadan sonra düşmeler oldu. Ancak golden sonra da iyi bir refleks gösterdik" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY DAHA OTURMADI"

Temel problemleri hakkında da konuşan Aykut Kocaman "Bir şeyleri daha oturttuğumuz söylenemez. Bunlarla diğer maçlarda da karşılaşacağız. Bu takım eksikleri kapatabilecek kapasitede. Temel problem herkesin top bizdeyken atak, rakipteyken önce baskıyla sonra kademeli bir savunma anlayışına geçmesini istiyoruz" dedi.

"TRANSFERLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer konusunda da konuşan Aykut Kocaman "Transferde her şey sizin insiyatifinizde gelişen bir durum değil. Yarın da olabilir, bir haftaya da uzayabilir. Ancak yöneitmin çabası olduğunu görüyorum. Transfer için pozisyonlar net görünüyor. Açıkçası ihtiyacımız da var. Gelen oyuncuların uyum problemi de olacak. Bu süreyi takım olgusunu öne çıkartarak hasarısz ya da az hasarlı atlatma dönemindeyiz" ifadelerini kullandı,

"LENS İÇİN BEKLENTİM YOK"

Kocaman, Jeremain Lens ile ilgili sorulan "Lens konusunda bir beklentiniz var mı?"soruyu da yanıtlarken "Açıkçası bir beklentim yok" cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada