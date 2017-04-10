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lens: o atmosferi henüz göremedim

LENS: O ATMOSFERİ HENÜZ GÖREMEDİM

Fenerbahçe'nin skor yükünü taşıyan Jeremain Lens taraftarların stadı doldurmamasından dolayı üzgün.

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:56
Puan Ver : Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim(10/10)11


Lens, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda bana Kadıköy'ün atmosferi anlatılmıştı. Ben da sonradan videolarını izledim. Eskiden beri burada olan takım arkadaşlarım bana taraftarların verdiği desteği anlata anlata bitiremiyor. Ben ise bunun henüz yaşayamadım. Futbol oynamak taraftarın gücü ile çok daha elverişli ve keyifli. Umarım kupa maçlarında ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur" dedi.



 



kaynak:sabah








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