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Lens: Hedefim Üst Seviyede Oynamaktı, Bu Yüzden Gerçekler Acıtır

LENS: HEDEFİM ÜST SEVİYEDE OYNAMAKTI, BU YÜZDEN GERÇEKLER ACITIR

Beşiktaş'a transfer Jeremain Lens, Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına teşekkür ederken, "Hedefim en üst seviyede olmaktı. Bu yüzden gerçekler acıtır." açıklamasıyla ince bir gönderme yaptı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Lens: Hedefim Üst Seviyede Oynamaktı, Bu Yüzden Gerçekler Acıtır(5/10)1

Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens, sarı-lacivertli kulübe mesaj gönderdi.

"GERÇEKLER BAZEN ACITIR"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye döneceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Ne şahane şehir. Bana her şeyi verdiniz. Bunu gerçekten hissettim. Sarı-lacivert de olsa kırmızı-beyaz da olsa taraftarlara teşekkür etme fırsatını bana verin. Hedefim en üst seviyede oynamaktı. Artık hareket zamanı. Bana teklifi onlar yaptı. Bu yüzden gerçekler bazen acıtır. Teşekkürler." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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