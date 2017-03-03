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lenovo'dan uygun fiyatlı windows 10 tablet geliyor

LENOVO'DAN UYGUN FİYATLI WİNDOWS 10 TABLET GELİYOR

Tablet sektöründe ayrılabilir klavyeli ürünler oldukça fazla talep görüyor. Bu ilgiyi gören Lenovo, Lenovo Miix 320 modeli ile bu alana hitap edecek.

Tarih : 03 Mart 2017, 10:03
Puan Ver : Lenovo'dan Uygun Fiyatlı Windows 10 Tablet Geliyor(7/10)4


Tablet sektöründe ayrılabilir klavyeli ürünler oldukça fazla talep görüyor. Bu ilgiyi gören Lenovo, Lenovo Miix 320 modeli ile bu alana hitap edecek.



Son zamanlarda tablet pazarında çok daha fazla ayrılabilir ürünler göz önüne geliyor. Bunlardan biri olan Lenovo Miix 320,  fiyat-performans arenasına oynamasıyla da oldukça fazla kişiye hitap ediyor.



Lenovo Miix 320 modeli 10.1 inçlik Full HD ekran ile kullanıcıya ulaşıyor. Metal alaşıma sahip kasa ve klavye aksesuarı modeli premium bir deneyim katıyor bu farklı ürüne. Intel Atom X5 Z8350 işlemcisi bulunan bu ürün, 4GB DDR3L RAM ve 128GB'a kadar depolama kapasitesi ile tablet arenası dahilinde iyi bir performans vaat ediyor. USB ve microSD girişleri ile kapasite daha yükseye çıkarılabiliyor.



Yaz dönemi içinde piyasada olacak ürün için ise 199$ gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekecek.



Türkiye'nin en beğenilen teknoloji ürünleri neler?








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