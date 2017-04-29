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lenovo'dan sürpriz zuk mobile kararı

LENOVO'DAN SÜRPRİZ ZUK MOBİLE KARARI

Telefon bölümünü yeniden yapılandıran Lenovo, ZUK Mobile hakkında sürpriz bir karar aldı. Bu durumun Zuk Z3'ü nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor.

Tarih : 29 Nisan 2017, 12:04
Puan Ver : Lenovo'dan Sürpriz Zuk Mobile Kararı(9/10)11


Telefon bölümünü yeniden yapılandıran Lenovo, ZUK Mobile hakkında sürpriz bir karar aldı. Bu durumun Zuk Z3'ü nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor.



Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Lenovo, mobil departmanını yeniden yapılandırıyor. Motorola ve Zuk Mobile markaları bünyesinde barındıran Lenovo, tüm telefonlarını tek marka altında birleştirecek. Şirket daha önce bir açıklama yayınlamış ve bundan sonra çıkacak telefonlarının Lenovo Moto adı altında çıkacağını duyurmuştu. Buradan da artık Motorola markalı telefonlar görmeyeceğimiz ve bunun yerini Lenovo Moto'nun alacağı anlaşılmıştı.



Ancak yeni gelen bilgiler gösteriyorki şirketin planı bundan daha kapsamlıymış. Çünkü artık Zuk Mobile markası taşıyan telefonlar da çıkmayacak. Zuk telefonların yerini de Lenovo Moto alacak. Çin medyasında çıkan son haberlere göre Lenovo, Zuk Mobile'ı kapatma kararı aldı. Şirketin en yeni telefon departmanı olan Zuk, sadece 23 ay faaliyet gösterdikten sonra kapanıyor.



Tüm bu yeniden yapılan sürecinin bu yıl çıkması beklenen ZUK Z3'ü nasıl etkileyeceği merak konusu. Telefonun ZUK Z3 adıyla çıkmayacağı artık kesin. Ancak şimdi asıl merak edilen Lenovo'nun bu telefonu farklı bir isimle satışa sunup sunmayacağı. Siz Lenovo'nun bu markaları birleştirme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?



Meizu E2 Resmen Tanıtıldı








Etiketler: Lenovo  Dan  Sürpriz  Zuk  Mobile  Kararı    haber

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