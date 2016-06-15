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lenovo'dan akıllı ayakkabılar

LENOVO'DAN AKILLI AYAKKABILAR

Giderek akıllı teknolojilerin etrafımızı sardığı bir dünyada yeni bir hamlede Lenovo'dan geldi. Şirket akıllı ayakkabılarını tanıtacak.

Tarih : 15 Haziran 2016, 10:34
Puan Ver : Lenovo'dan Akıllı Ayakkabılar(5/10)3


Giderek akıllı teknolojilerin etrafımızı sardığı bir dünyada yeni bir hamlede Lenovo'dan geldi. Şirket akıllı ayakkabılarını tanıtacak.



Pek çok cihazda atılım yapan Lenovo, Tech World 2016 etkinliğinde ön plana çıkacağının sinyalini verdi. Bu alanlardan en önemlisi de giyilebilir cihazlar olacak.



Firmanın öne çıkardığı konsept ayakkabısı rakiplerinden çok daha önde. Normalde Xiaomi gibi bazı firmaların fitness takibi yapabilen akıllı ayakkabıları bulunuyor ama bunlar ile biraz daha sınırlı işler yapılabiliyor. Lenovo'nun yeni akıllı ayakkabısı kablosuz şarj edilebiliyor. Yan taraflarda bulunan LED şerit ile batarya durumu ve hedeflenen mesafe konusunda bilgi veriyor.



Ayakkabının en eğlenceli özelliği ise oyun kontrolcüsü olarak kullanılabilmesi. Sonsuz koşu tarzındaki oyunlarda, kullanıcı ileri veya geri adım gibi hareketler yaparak ekrandaki karakteri kontrol edebiliyor. Bu demek oluyor ki  evde fitness yapmayı sevenler için iyi bir seçim olacak.



Lenovo bu ayakkabısında Intel'in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Curie yongasını tercih ediyor. Akıllı ayakkabı şimdilik konsept halinde ve piyasaya çıkmasına daha zaman var.



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Etiketler: Lenovo  Dan  Akıllı  Ayakkabılar    haber

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